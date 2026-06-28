取手競輪ＧIII「開設７６周年記念 水戸黄門賞」は２８日、二次予選７個レースをメインに２日目を行い、１０Ｒではベテランの内藤宣彦（５５＝秋田）が１着で準決切符を手にした。

Ｓ班の南修二に直線で踏み勝っての勝利にはスタンドのファンも大いにわいた。最終４角では前の飯野祐太が外へ踏んでワンツー決着をもくろむ久田朔―南に襲いかかり「自分は内しかないと判断して踏んだ」。２着は南だったが飯野も３着に食い込み、３連単１４万６９１０円と車券でも存在感を示した。

しっかりと牙は研いでいた。内藤にとって今開催が６月２本目。「今月は上旬にＦＩ（前橋）を走っただけで、追加が来るのを待っていたのに全く来なくて…。みんな３本とか走っているのに」と悶々とした日々を過ごしていたという。そんな猊塰椣佞紛き時間瓩鯲習に費やした。「踏めていたし、脚は練習の成果が出ていた」と自然と表情もほころぶ。

２９日の３日目準決１０Ｒは話し合いの末に飯野とは別で岩本俊介―簗田一輝と並ぶ南関勢の３番手をチョイス。Ｓ級最年長優勝記録（５２歳５か月７日）を持つベテランは元気いっぱいだ。