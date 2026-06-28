韓国トップアイドルがファンの二次創作に言及!?メンバー交えた“ドロドロ展開”の小説に驚愕した経験

ボーイズグループEXOのメンバー、チャンヨルが“パク・チャーリー・チャーリー”に関する裏話を伝えた。

去る6月27日、韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『知ってるお兄さん』にチャンヨルらが出演した。彼は、自身のあだ名“チャーリー・チャーリー”について説明した。

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彼は、「アメリカの都市伝説に『チャーリー・チャーリー』（日本の『コックリさん』と類似）というのがある」と伝えた。

続けて、「アイドルから切り離せないのが、二次創作小説だ。EXOのときは、有名なものに“カスソル（カカオストーリー物語）”というものがあった。カカオストーリー（SNS）で会話をする形式だが、そこにヒロインがチャーリー・チャーリーと会話をする内容がある」と語った。

（写真＝JTBC）チャンヨル

彼は、「ヒロインの元カレである僕が死んでいて、そして今の彼氏が（EXOの）セフンだが、僕が（チャーリー・チャーリーを通じて）そいつを殺せと書く」と話し、番組レギュラーのソ・ジャンフンを驚かせた。

チャンヨルは、「当時はすごく刺激的だった」と語り、コメディエンヌのキム・シニョンは「ドロドロ系ドラマ並みだ」と説明した。

（記事提供＝OSEN）