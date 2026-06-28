ニベアの新作「美容液スティック」登場！ふっくら唇へ導く高保湿リップに注目

乾燥やカサつきだけでなく、唇の縦ジワが気になるという方にうれしい新アイテムが登場します。ニベアの人気シリーズ「ニベア ディープモイスチャーリップ」から、2026年7月25日に『ニベア ディープモイスチャーリップ 美容液スティック』が新発売。美容液成分を配合した濃厚なリップクリームが唇に密着し、ふっくらとしたハリのある唇へ導きます。毎日のリップケアをワンランクアップしてくれる注目アイテムをご紹介します♪

縦ジワに着目した新発想リップ

唇は顔の中でも特に乾燥しやすく、皮脂腺がないため外部刺激を受けやすいパーツです。そこでニベアが注目したのが、うるおい不足による縦ジワのお悩みです。

『ニベア ディープモイスチャーリップ 美容液スティック』は、柔らかく濃厚な美容液リップクリームが縦ジワにもとけこむように浸透(*2)し、高い保湿効果を発揮。

唇の表面だけでなく角層までうるおいを届け、ふっくらとしたハリのある唇へ導きます。

また、リップクリーム市場売上No.1(*1)シリーズならではの高保湿設計も魅力。毎日のケアに取り入れやすく、季節を問わず活躍してくれるアイテムです。

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美容液成分配合で濃密保湿

無香料

スイートゼラニウム＆ローズの香り

今回の新商品には、ニベアのリップとして初めて高保水型ヒアルロン酸α(*5)と保湿機能性ペプチドα(*6)を組み合わせた美容液成分（保湿）を配合しています。

さらに、保湿成分としてはちみつ、ローヤルゼリーエキス、グリセリンを配合。乾燥しやすい唇を豊かなうるおいで包み込み、なめらかな状態へ整えます。

加えて、UVカット成分を配合し、SPF30 PA+++を実現。紫外線ダメージから唇を守りながら保湿ケアができるのもうれしいポイントです。紫外線防止効果を保つために、こまめな塗り直しがおすすめです。

(*2)角層まで

(*5)加水分解ヒアルロン酸アルキル（C12-13）グリセリル、アミノ酸系保水成分(*7)（保湿）

(*6)アセチルヘキサペプチド-8、アミノ酸系保水成分(*7)（保湿）

(*7)ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）

香りが選べるラインアップ

『ニベア ディープモイスチャーリップ 美容液スティック』は、無香料とスイートゼラニウム＆ローズの香りの2種類を展開します。

香りを楽しみながらケアしたい方には、華やかで上品なスイートゼラニウム＆ローズの香りがおすすめ。一方で、シーンを選ばず使いたい方には無香料タイプがぴったりです。

発売日は2026年7月25日。全国で販売される予定です。なお、テーマ内に内容量や価格の記載はありませんでしたので、詳細は発売時の公式情報をご確認ください。

ふっくら唇を目指す毎日の新習慣

乾燥やカサつきに加え、縦ジワ対策まで叶えてくれる『ニベア ディープモイスチャーリップ 美容液スティック』。

美容液成分と保湿成分を贅沢に配合し、ふっくらハリのある唇へ導いてくれる注目の新商品です。

さらにSPF30 PA+++で紫外線対策もできるため、季節を問わず活躍してくれそう♡毎日のリップケアを見直したい方は、ぜひチェックしてみてください。