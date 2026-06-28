モデルの森星が、祖母である森英恵がデザインしたスリムなオートクチュールスーツ姿を披露した。

【映像】美しい長脚が際立つ見事なスーツ姿

森は、6月24日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。黒のパンツスーツ姿で登場した森は、それが4年前に亡くなった祖母・森英恵氏が2002年にデザインしたオートクチュールであることを明かした。

森が現れるなり黒柳は「あなた、背が伸びた？」と問いかけ、森は「まだまだ伸びてます」とにっこり。黒柳は「まだ伸びてる？すごいね」と驚いた。

そして「今日のお洋服は？」と尋ねると、森は自身の着ている衣装に手を添えながら「今日はですね…、徹子さんが喜んでくださるかなと思って、祖母が2002年にデザインしたオートクチュールを着てきました」と説明。

黒柳が「森英恵さんのオートクチュール？それ、あなたに合わせてあるの？」と興味を示すと、森は「違うんですよ」と残念そうに否定し、「だから今日は、来る前にいっぱい運動して。サイズもね、やっぱり変わってくるので」と体を動かしながら笑顔をみせた。

そして「なるべく…、ママモリって呼んでるんですけど…ママモリのデザインした洋服を何歳になっても纏えるように」と体作りに励んでいることを明かした。

すると黒柳は「ちょっと立っていただいていい？」と森に立ち上がるよう促す。立ち上がった森は長く伸びた脚が印象的な美しいスタイルで、ウエストが細くくびれたパンツスーツを見事に着こなしていた。

黒柳は「わあ、大きいね！ずいぶん伸びたのね」と改めてビックリ。森は「はい。たぶん、最後お会いしたときよりも、もうちょっと」と微笑んだ。

「すごい伸びたね。第一、ウエストから下がすごく長いのね、あなたね」と黒柳が感嘆すると、森は「お父さんとお母さんに、感謝」と照れくさそうに笑った。

（『徹子の部屋』より）