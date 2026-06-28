ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「この子、失恋で絶賛傷心中なんです〜」合コンで他人に知られたくな… 「この子、失恋で絶賛傷心中なんです〜」合コンで他人に知られたくないことを言いふらす友人にモヤッ…／mamagirl傑作選 「この子、失恋で絶賛傷心中なんです〜」合コンで他人に知られたくないことを言いふらす友人にモヤッ…／mamagirl傑作選 2026年6月28日 18時30分 Walkerplus リンクをコピーする みんなの感想は？ 【漫画】この漫画をはじめから読む仲良しのママ友と夫の不倫や、デリカシーのない女友達など、ショッキングな実話をもとにした漫画が数多く投稿されているwebサイトmamagirl。数々の作品の中から特に反響の大きかったものをまとめた『mamagirl傑作選』をお届けします。→『mamagirl傑作選』をはじめから読む「この子、彼氏に3股されたらしいw」デリカシー無さすぎ！消したい過去を友達に拡散されて…010203040506著：mamagirl編集部・梅田/瀬戸うなぎ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【漫画】この漫画をはじめから読む 【漫画】『怖いトモダチ』を読む 【漫画】『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を読む