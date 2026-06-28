パカッと自動で開く感動を愛車に！

カスタマイズカーの企画・開発・販売を行うアルパインニューズ（以下、アルパイン）は2026年6月25日、スズキ「ジムニー」「ジムニーシエラ」「ジムニーノマド」専用製品として、横開き対応の電動リアゲート「KTX-ERG-JI-64」を発表しました。同年7月中旬より全国のアルパインスタイルにて先行販売を開始するとしています。

ジムニーシリーズのリアゲート（バックドア）には、「より軽い力で確実に閉めたい」「全開になるリアゲートの開く位置をコントロールしたい」という、オーナーからの声が寄せられていました。

【画像】「すげぇぇ！！」これがジムニー用「すごいバックドア」です！（19枚）

しかし、現在の市場にはジムニー用の「電動式」リアゲートは存在していなかったそうです。

そこでアルパインは、ジムニーの魅力はそのままにリアゲートの使い勝手をアップデートできるジムニー専用電動リアゲートを開発したとのことです。

見た目そのまま、中身はハイテク！

本商品を使用することにより、重量のあるスペアタイヤ付きの車両でもワンタッチで軽快に動作し、ジムニー本来の武骨なスタイルはそのままに、スマートな操作感を提供するとしています。

「ジムニー」シリーズ専用電動リアゲートの構成部品

開閉方法は、リアゲートの純正ハンドルを引くか、リアゲート内に設置したリアボタン（製品付属）を押すことで可能。

開閉幅は無段階で設定でき、スペースのない場所でも安心してリアゲートの開閉が可能と言います。

また、挟み込み防止機能と、障害物に当たった際の自動停止機能も備えており、万が一電源トラブルなどが起きた際には車内から手動で開けられるエマージェンシーレバーも装備しています。

製品はダンパー、リアボタン、アクチュエーターなどで構成されており、そのほか取り付けに必要な備品も付属します。価格は消費税込みで9万9000円です。