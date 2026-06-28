「互角に戦える力を持っている」30年前のブラジル撃破を知る男は信じている。ラウンド32で激突「今の日本代表なら勝てる」【Ｗ杯】
1996年のアトランタ五輪。若き日本代表はグループステージ初戦でブラジル代表と対戦した。伊東輝悦のゴールで先制。１−０で勝ち切った。今も語り草のマイアミの奇跡だ。
この伝説の試合でキャプテンとしてピッチに立っていた前園真聖氏が、６月28日に自身のＸを更新。「いよいよブラジル戦。今の日本代表なら互角に戦える力を持っていると思う」と発信した。
北中米Ｗ杯で、日本はラウンド32でブラジルと相まみえる。前園氏は日本の実力を認め、「ただ忘れてはいけないのは、ブラジル代表は過去最多５度のワールドカップ優勝を成し遂げた偉大な国。昨年、日本が勝ったのはあくまでも親善試合、本物のセレソンではない」とも綴る。
昨年10月のキリンチャレンジカップで、日本は３−２でブラジルに逆転勝ち。大きな勝利だったが、親善マッチでもある。
前園氏は次の投稿で、「自信を持つことはとても重要なことだが、常にリスペクトを忘れてはいけない」とし、「その上で、今の日本代表ならブラジルにも勝てると本気で信じています」と記した。
勝利を、願っている。注目の一戦は、日本時間で６月30日の２時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
この伝説の試合でキャプテンとしてピッチに立っていた前園真聖氏が、６月28日に自身のＸを更新。「いよいよブラジル戦。今の日本代表なら互角に戦える力を持っていると思う」と発信した。
北中米Ｗ杯で、日本はラウンド32でブラジルと相まみえる。前園氏は日本の実力を認め、「ただ忘れてはいけないのは、ブラジル代表は過去最多５度のワールドカップ優勝を成し遂げた偉大な国。昨年、日本が勝ったのはあくまでも親善試合、本物のセレソンではない」とも綴る。
昨年10月のキリンチャレンジカップで、日本は３−２でブラジルに逆転勝ち。大きな勝利だったが、親善マッチでもある。
前園氏は次の投稿で、「自信を持つことはとても重要なことだが、常にリスペクトを忘れてはいけない」とし、「その上で、今の日本代表ならブラジルにも勝てると本気で信じています」と記した。
勝利を、願っている。注目の一戦は、日本時間で６月30日の２時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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