「なんでやねん！」「うざい」がまた…日本対ブラジルでの“再登場”決定に反響！「楽しみ笑」「最高」【W杯】
日本代表は現地６月30日、北中米ワールドカップの決勝トーナメント１回戦（ラウンド32）でブラジル代表と対戦する。この大一番で、本田圭佑の“本田節”が再び聞けそうだ。
NHKは６月28日、公式Xで「本田さんからお知らせ」と題した動画を公開。日本対ブラジルを放送するNHK BSで、本田がメイン解説を務めると発表した。
グループステージでは地上波放送で解説を担当した本田は、審判の判定に「なんでやねん！」とツッコミを入れたり、日本の脅威となる相手選手を「うざい」と表現したりするなど、率直かつユーモアあふれる“本田語録”が大きな話題となった。
決勝トーナメント初戦でも本田の解説が聞けることになり、SNS上ではファンから「楽しみ笑」「最高の解説、聞かせて下さい！」「熱い」「ケイスケホンダの解説で観たい」「BSのケーブル買ったわ」といった期待のコメントが相次いでいる。
日本対ブラジルは日本時間30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
NHKは６月28日、公式Xで「本田さんからお知らせ」と題した動画を公開。日本対ブラジルを放送するNHK BSで、本田がメイン解説を務めると発表した。
グループステージでは地上波放送で解説を担当した本田は、審判の判定に「なんでやねん！」とツッコミを入れたり、日本の脅威となる相手選手を「うざい」と表現したりするなど、率直かつユーモアあふれる“本田語録”が大きな話題となった。
決勝トーナメント初戦でも本田の解説が聞けることになり、SNS上ではファンから「楽しみ笑」「最高の解説、聞かせて下さい！」「熱い」「ケイスケホンダの解説で観たい」「BSのケーブル買ったわ」といった期待のコメントが相次いでいる。
日本対ブラジルは日本時間30日の２時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！