27日放送の日本テレビ「追跡取材 news LOG」（土曜後10・00）にサッカー元日本代表の森島寛晃氏（54）、鈴木啓太氏（44）、槙野智章氏（39）がVTR出演。29日（日本時間30日）にFIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本代表と対戦するブラジルの“要注意人物”を聞かれ、3人そろって同じ選手を挙げた。

森島氏は「フリーにすると必ずシュートまでいく選手なので、ここを気持ち良くプレーさせると日本もだいぶ苦しめられるなという気がしますね」とエースFWビニシウス（25＝Rマドリード）の名前を口に。「前を向かせないのが重要かなと思いますね」と語った。

槙野氏も「ゴール前での質がかなり高い。1枚だったら止められない突破力があるから」と警戒。

「間違いなくビニシウス」という鈴木氏は、1次リーグでブラジルと1―1で引き分けたモロッコの守備が参考になると話す。自由にさせないためにモロッコは2人でビニシウスに対応していたとし、前半32分にフリーにしてしまったことが失点につながったと指摘した。

日本のキープレーヤーにDF冨安健洋を挙げ、「冨安がどれだけビニシウスを封じることができるのか。冨安が見て堂安選手と2対1を作るのが想定される」と試合を展望した。