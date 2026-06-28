◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１２阪神（２８日・マツダスタジアム）

広島が、今季ワーストの１２失点で阪神に大敗した。先発・岡本が７回途中７安打５失点で４敗目。初回に森下に先制２ランを被弾し、１点リードの６回に佐藤に同点ソロを浴びた。７回は１死から連打を許したところで降板。バトンを受けた高が、中野に勝ち越し２点三塁打を浴び、さらに森下の中前適時打で１点を追加された。

３点ビハインドの９回には４番手・黒原が１死しか奪えずに４失点。さらに後を受けた鈴木も２点を追加された。

阪神の無双左腕・高橋遥人を相手に、意地は見せた。初回に２点を先制されながら、その裏に菊池の犠飛で１点を返し、２回は６戦ぶりスタメンの佐々木が同点ソロ。４回は石原が勝ち越しの中前適時打を放ち、２点差をひっくり返したが、５回以降は無得点に終わった。

以下は新井監督の主な一問一答。

―今季ワースト１２失点。

「相手も素晴らしいピッチャーだったので、途中までいい試合だったんだけど、最後こういう結果、試合になって申し訳ない」

―岡本は７回途中で降板。

「（阪神）中野にそれまで（の３打席が）合っていた。いっぱいいっぱいだったので、迷わず代えた」

―６回に同点弾を献上。７回頭から継投という考えは。

「それはなかった」

―２番手・高はリーグ戦再開後に失点を重ねる場面が増えてきた。

「彼も初めての経験。疲れが出てきている時期だと思うので、頑張ってもらいたい」

―佐々木は２か月ぶりの一発。

「いいスイングだった。その後の打席の内容もいいし、見送り方もいい」

―阪神・高橋のツーシーム。低めのボールにバット止まっていたが、狙いは。

「そこはバッティングコーチが伝えてくれている。今のナンバーワンの先発ピッチャーから２点先制されたけど、追いついて、一時追い越したのはすごく評価できる部分だと思う」

―ターノックが登録抹消。

「昨日の最後の球を投げた時に、右の股関節（を痛めた）かな。元々持っていた古傷を痛めたということなので、抹消しました」

―代役は。

「今から（考える）」