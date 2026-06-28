女優の渡辺えり（７１）が２８日、スポーツ報知の取材に応じ、老衰のため２０日に死去した歌手で俳優の美輪明宏さん（享年９１）を追悼した。長年にわたり公私に交流が深かった。

「２０歳の私の舞台姿を見て『発声がいい』とほめてもらい、どれほど励みになったか。劇団をつくったのはその３年後。劇団名（２〇〇から後に３〇〇）も美輪さんが付けてくれて。一時は美輪さんのご自宅でお稽古させてもらっていたほどです」と懐かしむ。

渡辺は１９８３年に「ゲゲゲのげ」で岸田國士戯曲賞を受賞。「大変喜んでくださって。当時の私はＴシャツとＧパンしかない。白のシャネルのようなスーツにイヤリング、靴も全部買い揃えてもらい、受賞式も見に来てくださいました」と振り返る。

０７年には「えり子」から「えり」に改名。美輪さんの進言によるものだった。「いきなり朝に電話がかかってきて、いまの名前だと画数が悪く、修行僧があえて苦労する名前だ、と。医者に『死ぬかも』と言われたノドの病気も治ったりしたので、命を救ってもらったのかもしれません」と感謝した。

表現者として得たものも多い。「被爆した経験から、戦争で先に犠牲になるのは底辺で生きる弱い人であることを目の当たりしてこられた。その激しい思いを歌で訴え続けた。美輪さんの思いを大事に受け継いでいきたいと思います」と力を込めた。