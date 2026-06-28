【リオデジャネイロ＝南部さやか】南米ベネズエラ北西部で２４日に発生した大規模地震で、ホルヘ・ロドリゲス国会議長は２７日、死者が１４３０人に達したと発表した。

けが人は３２００人を超えた。生存率が急激に下がる「発生から７２時間」を過ぎ、救助活動が急がれている。

国際移住機関（ＩＯＭ）は２７日、地震により最大６７６万人が被災した可能性があるとする推計を発表した。首都カラカスだけで２００万人が含まれるという。

ベネズエラ政府によると、首都カラカス近郊のラグアイラ州で特に被害が大きく、これまでに４３０回以上の余震が発生した。各国から派遣された１６００人以上の救助隊員が捜索・救出活動にあたっているが、必要な機材も不足していることから、捜索は難航している。避難生活を強いられているのは約３１００世帯に上り、軍や医療関係者ら３万人以上が被災者の支援にあたっているという。

ベネズエラでは、地震前から政治的混乱が続いている。ロイター通信によると、昨年ノーベル平和賞を受賞し、米国の支援で国外に出た野党指導者マリア・マチャド氏は地震発生後、米政府関係者らに帰国支援を要請した。帰国には被災者支援を通じて政治活動を再開する狙いもありそうだ。