元乃木坂46でタレントの松村沙友理が28日、TBS『サンデー・ジャポン』（日曜9時54分）に生出演。日本代表が決勝トーナメント進出を決めた「FIFAワールドカップ2026北中米大会」に熱中する現在の様子を明かした。

TBS『サンデー・ジャポン』に生出演

【画像】はじまりました!! #サンデージャポン 生放送です

この日のスタジオには、同じく元乃木坂46で、今年5月の東京ドーム公演をもってグループを卒業した梅澤美波も出演。卒業後初のテレビ出演となった梅澤と松村は、日本代表のユニホーム姿で並んで座り、スタジオに華を添えた。久々の共演ということで、現役時代を思わせる並びに視聴者の関心も集まった。

MCの爆笑問題・田中裕二から「さゆりんごはサッカー見てます？」と話を振られた松村は、「めっちゃ見てます。本当に『チーム・ミーハー・ジャパン』として全部見ています。日本戦も見ていますし、スペインとか他の国とかも見ています」と即答。日本戦に限らず海外の強豪国の試合にも目を通していることを明かし、今大会を広く楽しんでいるとコメント。

「子どもにもユニホームを買っちゃいました！」

今年3月に第1子を出産したばかりという新米ママとしての一面もある松村。「子どもにもユニホームを買っちゃいました！」と明かし、「ちっちゃいけど、いちばんちっちゃいサイズのユニホームがあるんですよ。乳児用のものとかあって、それを着せて一緒に見てます」と語った。

スタジオでは、松村の熱量に爆笑問題・太田光が「第2の小柳ルミ子みたいな感じだね」とコメント。歌手・小柳ルミ子は、年間約2000試合をチェックするほどの熱狂的ファンとして知られ、アルゼンチン代表リオネル・メッシの長年のファンとしても有名だ。太田の例えに対し、松村は笑顔で応じ、スタジオの空気を和ませた。