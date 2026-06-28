歌手で俳優の美輪明宏さんが6月20日に死去した。91歳だった。オフィスミワが28日に公式サイトで公表したことを受け、芸能界から追悼の声が相次いでいる中、歌手の氷川きよしがInstagramのストーリーズで寄せた言葉が大きな反響を呼んでいる。

氷川は、美輪さんとの別れに際して「ずっと心に生きています」とつづった。短い言葉ながら、そのひと言には深い敬意と喪失感がにじんでいる。美輪さんは歌手、俳優として長年にわたり第一線で活躍し、独自の存在感と発言で多くの人に影響を与えてきた。氷川にとっても、長く心に残り続ける存在だったことがうかがえる。

「美輪さんが残してくださった おっしゃる通りの宝物のような言葉をわたしは絶対に命に刻みます。みなさんもそうしてください」と美輪さんの“辞世の句”を投稿した。

美輪さんは「ヨイトマケの唄」や舞台「黒蜥蜴」などで知られ、歌や芝居の枠を越えて、時代ごとに強い印象を残してきた。訃報を受けた直後から、Xやテレビ番組では多くの著名人がそれぞれの思いを言葉にしていて、氷川のInstagram投稿もその中でひときわ注目を集めていた。

氷川きよし 公式Instagram

https://www.instagram.com/kiina_kiyoshi_hikawa/