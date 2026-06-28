お笑いタレント明石家さんま（70）が、28日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、「夢グループ」の石田重廣社長を一喝する一幕があった。

シンプルすぎる通販CMで話題の同グループは、芸能事務所やコンサート事業も手広く手掛ける企業。番組には今回が8度目の出演となった。

番組では、石田社長と、CMで共演する歌手・保科有里が、日清食品「日清ふっくら釜炊きごはん」のCMに出演したことが紹介された。夢グループのCMを思わせる、チープ感あふれる演出だった。

CM出演オファーを受け、石田社長はさんま、マツコ・デラックスに苦言を呈した。「この番組に出た時、2人は何と言ったかわかります。“何だこのチープなCM”、“何かお金かかってねえぞ”って」。夢グループのCMをこき下ろされたとし、「真剣に作っているコマーシャルを、こんなにガツンと上から目線で言われて」と不満を口にした。その上で、「今になってみれば、どうだ！って感じです」と本音を明かした。

CMの出演ギャラについて問われると、石田社長は「この番組の出演料、チープ」と、話を番組出演料へ転換。「こんなに一生懸命、汗かいて話しているのに、チープなの」とボヤいた。

すると、さんまは「俺とマツコが、ちょっと高いねん」と内情をぶっちゃけ。マツコも「確かに、この時間帯の割にはいただいちゃっているので」と、申し訳なさそうに続いた。

さんまは「金欲しいのか？この番組に出たいのか？どっちかやねん！」と、石田社長に決断を迫った。「僕は、2人に会いたいです」という返答に、「だったら、ギャラのことでゴチャゴチャ言うな！」と声を荒げてニヤリ。進行役の「平成ノブシコブシ」吉村崇は「こんなに怒ってるさんまさん、初めて見た」と驚いていた。