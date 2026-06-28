２８日午後５時３５分頃、大阪市東淀川区小松の工場から出火。

同市消防局によると、工場内の約１００平方メートルが燃えており、午後６時時点で消防車が４５台出動し、消火活動にあたっている。負傷者の情報は入っていないという。