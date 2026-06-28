ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大阪市東淀川区で工場火災、消防車４５台出動し消火活動 大阪市東淀川区で工場火災、消防車４５台出動し消火活動 大阪市東淀川区で工場火災、消防車４５台出動し消火活動 2026年6月28日 18時30分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ２８日午後５時３５分頃、大阪市東淀川区小松の工場から出火。 同市消防局によると、工場内の約１００平方メートルが燃えており、午後６時時点で消防車が４５台出動し、消火活動にあたっている。負傷者の情報は入っていないという。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 千葉ロッテ二軍の君津市移転、施設整備費が高騰…市議会延長し審議へ 美輪明宏さんに「強い意志を表現する極意を教えていただいた」…シャンソン歌手として交流の加藤登紀子さん 台風接近で公民館に避難の７８歳女性、眠ろうとしたら震度５弱の揺れ「自宅で１人でいたらパニックだった」 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬儀, マンション, 訪問介護, グループウェア, リペア工事, 大阪, 海, 生花, フローリング, イベント