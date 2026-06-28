サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＩ組のフランス―ノルウェー戦（２６日＝日本時間２７日、米国・ボストン）の結果は、優勝を目指す日本代表にとって朗報だと中国メディア「新浪体育」が伝えている。

ノルウェーはエースのＦＷアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティー）を温存。フランスはＦＷキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）の活躍などで４―１で快勝した。Ｉ組はフランスが１位、ノルウェーが２位で決勝トーナメントに進むことになった。

日本は決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦。勝てばノルウェーとコートジボワールの勝者と８強入りをかけた戦いに挑む組み合わせとなっている。「新浪体育」は「日本はＷ杯準々決勝への道のりで、意図せずして最大の難関を突破した。決勝トーナメントの１回戦か２回戦でフランスと対戦することは、ほぼ死刑宣告に等しいし、日本に優位に働いた。日本にとって、間違いなく幸運な出来事だ」と報じた。

ただ、まずはブラジルに勝つことが必須となる。昨年１０月の国際親善試合では日本がブラジルに３―２で勝利している。同メディアは「両国の対戦成績を見ると、日本は苦戦しているが、自信を失っているわけではない。森保一監督はブラジルを倒すチャンスがあると信じている」と伝えた。

初の８強入りにはブラジルを倒すことが大前提だが、組み合わせとしては悪くないとの見解を示している。

