取手競輪ＧIII「開設７６周年記念 水戸黄門賞」は２８日、２日目を行った。岩本俊介（４２＝千葉）は、冷静な判断で勝利をもぎ取った。

二次予選７Ｒでは中近３車の内へ潜り込むそぶりを見せるも引いて後ろ中団を確保。先行した関東２車をのみ込んだ中近勢の、さらに上を行き、１着でゴール線を駆け抜けると「ＧＩの後で精神も肉体も疲れている中で届いて良かった。初日の反省を生かしてのびのびと走れました」と充実感を漂わせた。

Ｓ班だった昨年は番手や３番手を担うことも多かった。その分だけ「自力でやるのは自分にとって大事なポイントで、脚を戻すのに時間がかかった。レース脚も落ちていたし。最初は先行しては飛びまくってで、思ったよりもきつかった」。ただ、結果を恐れず体に刺激を入れ続け、本来の自力屋としての輝きは確実に戻ってきた。

ビッグになれば、再び深谷知広や郡司浩平の番手や３番手を担うことになる。それでも自分のスタイルを変えるつもりはない。「あのクラスの３番手にもなると脚がないと務まらない。その意味でも、しっかりと自力を磨いていきたい」。２９日の３日目準決１０ＲでもＧＩ高松宮記念杯（岸和田）で準Ｖの簗田一輝とのコンビで存在感を示す。