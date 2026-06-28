『さよなら、僕の英雄』で主演を務めるマッツ・ミケルセンのインタビューが公開
現在公開中の『さよなら、僕の英雄』（提供：スターキャット 配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）で主演を務めるマッツ・ミケルセンのインタビューが公開となった。
『さよなら、僕の英雄』で主演を務めるマッツ・ミケルセンのインタビューが公開
『さよなら、僕の英雄』は、人生の迷子になった兄弟の「失われたもの」を探す旅を描き出した作品。2025年に開催された第82回ヴェネチア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門でワールドプレミア上映され、大きな反響を呼んだ。本国デンマークでは実写映画における興行記録を塗りかえて歴代1位に輝き、同国のアカデミー賞たるロバート賞では13部門14ノミネートを果たして観客賞を受賞した。
この度、マッツ・ミケルセンのオフィシャルインタビューとコメント映像、さらに豪華アイテムが当たる感想投稿キャンペーンの情報が公開となった。
X（Twitter）での感想投稿キャンペーンも実施。写真のパネルにサインを入れてプレゼント
マッツは、今回スタントにも自分で挑戦。「スタントマンにお願いした部分もありますが、可能な部分は自分でスタントをしています」と語る。劇中では、小さな窓から勢いよく飛び出すシーンもあり、驚異的な身体能力でスタントをやってのけたと、監督のアナス・トマス・イェンセンも驚いた様子を見せていた。演じたのは自分のことを"ジョン・レノン"だと思い込むマンフレル役。「大人ではなく、6才の子供だということを意識しました。笑顔などの演技もそうです」と繊細さと純粋さをいかに表現できるかこだわったと明かす。非常にクセのあるキャラクターもたくさん出てくる作品だが、イェンセン監督の長編映画にはこれまで全て出演し、これが6作品目。「彼の作品は絶対的な狂気の中に詩的な部分があり、それでいて世界についての深淵なことを伝えてくれます」と監督の魅力を伝え、続けて「お互いをよく知っていると怠けてしまうこともありますが、僕らは常に限界突破しようとしています」と一緒に仕事をする際の姿勢を明かした。また、弟のアンカーを演じたニコライ・リー・コスともこれまで何度も共演し「イェンセン監督の作品に参加し続け、共犯者のような存在です。対照的な役を演じることが多かったり、さまざまな面で助けられています」と全幅の信頼を寄せる様子を窺わせた。日本には何度も足を運んでいるマッツから見た日本は「歴史、文化、食、人。すべてが魅力」だといい、日本を舞台にした映画に出演する際には「侍を演じたい」と即答。日本映画への出演にも期待したい。コメント映像では、作品の魅力を「美しくも狂気的な物語」「ある兄弟が再会し、お互いを見つめ直していく」とアピールし「ぜひ劇場でお楽しみください」と締め括っている。
感想投稿キャンペーンは、X（Twitter）で実施され、ハッシュタグ「#さよ僕感想」をつけて感想を投稿すると、抽選でマッツ演じるマンフレルのパネルまたはB2ポスターが各1名へサイン入りプレゼントされる。応募締め切りは2026年7月12日23:59まで。
■ストーリー
強盗事件での服役を終えたアンカー（ニコライ・リー・コス）は、逮捕前に大金を預けた兄・マンフレル（マッツ・ミケルセン）と15年ぶりに再会。しかし、マンフレルはその隠し場所を忘れ、自分をジョン・レノンだと思い込んでいた……。生まれ育った実家の森に埋められているはずの大金を掘り起こそうとするも、どうにも見つからない。アンカーは精神科医とともに、マンフレルの記憶を取り戻すためビートルズの再結成を決意。しかし、現れたのは珍客ばかりで、事態は混乱の一途をたどっていく。
■出演者
マンフレル：マッツ・ミケルセン
アンカー：ニコライ・リー・コス
マグレーデ：ソフィー・グローベール
ヴェアナ：ソーレン・マリン
フレイヤ：ボディル・ヨルゲンセン
フレミング：ニコラス・ブロ
■スタッフ
監督：アナス・トマス・イェンセン
© 2025Zentropa Entertainments4ApS & Zentropa Sweden AB.
『さよなら、僕の英雄』で主演を務めるマッツ・ミケルセンのインタビューが公開
『さよなら、僕の英雄』は、人生の迷子になった兄弟の「失われたもの」を探す旅を描き出した作品。2025年に開催された第82回ヴェネチア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門でワールドプレミア上映され、大きな反響を呼んだ。本国デンマークでは実写映画における興行記録を塗りかえて歴代1位に輝き、同国のアカデミー賞たるロバート賞では13部門14ノミネートを果たして観客賞を受賞した。
X（Twitter）での感想投稿キャンペーンも実施。写真のパネルにサインを入れてプレゼント
マッツは、今回スタントにも自分で挑戦。「スタントマンにお願いした部分もありますが、可能な部分は自分でスタントをしています」と語る。劇中では、小さな窓から勢いよく飛び出すシーンもあり、驚異的な身体能力でスタントをやってのけたと、監督のアナス・トマス・イェンセンも驚いた様子を見せていた。演じたのは自分のことを"ジョン・レノン"だと思い込むマンフレル役。「大人ではなく、6才の子供だということを意識しました。笑顔などの演技もそうです」と繊細さと純粋さをいかに表現できるかこだわったと明かす。非常にクセのあるキャラクターもたくさん出てくる作品だが、イェンセン監督の長編映画にはこれまで全て出演し、これが6作品目。「彼の作品は絶対的な狂気の中に詩的な部分があり、それでいて世界についての深淵なことを伝えてくれます」と監督の魅力を伝え、続けて「お互いをよく知っていると怠けてしまうこともありますが、僕らは常に限界突破しようとしています」と一緒に仕事をする際の姿勢を明かした。また、弟のアンカーを演じたニコライ・リー・コスともこれまで何度も共演し「イェンセン監督の作品に参加し続け、共犯者のような存在です。対照的な役を演じることが多かったり、さまざまな面で助けられています」と全幅の信頼を寄せる様子を窺わせた。日本には何度も足を運んでいるマッツから見た日本は「歴史、文化、食、人。すべてが魅力」だといい、日本を舞台にした映画に出演する際には「侍を演じたい」と即答。日本映画への出演にも期待したい。コメント映像では、作品の魅力を「美しくも狂気的な物語」「ある兄弟が再会し、お互いを見つめ直していく」とアピールし「ぜひ劇場でお楽しみください」と締め括っている。
感想投稿キャンペーンは、X（Twitter）で実施され、ハッシュタグ「#さよ僕感想」をつけて感想を投稿すると、抽選でマッツ演じるマンフレルのパネルまたはB2ポスターが各1名へサイン入りプレゼントされる。応募締め切りは2026年7月12日23:59まで。
■ストーリー
強盗事件での服役を終えたアンカー（ニコライ・リー・コス）は、逮捕前に大金を預けた兄・マンフレル（マッツ・ミケルセン）と15年ぶりに再会。しかし、マンフレルはその隠し場所を忘れ、自分をジョン・レノンだと思い込んでいた……。生まれ育った実家の森に埋められているはずの大金を掘り起こそうとするも、どうにも見つからない。アンカーは精神科医とともに、マンフレルの記憶を取り戻すためビートルズの再結成を決意。しかし、現れたのは珍客ばかりで、事態は混乱の一途をたどっていく。
■出演者
マンフレル：マッツ・ミケルセン
アンカー：ニコライ・リー・コス
マグレーデ：ソフィー・グローベール
ヴェアナ：ソーレン・マリン
フレイヤ：ボディル・ヨルゲンセン
フレミング：ニコラス・ブロ
■スタッフ
監督：アナス・トマス・イェンセン
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