北中米Ｗ杯は２７日（日本時間２８日）、１次リーグ（Ｌ）全日程が終了。今大会から参加チーム数は前回までの３２チームから４８チームに拡大し、試合数も計６４から計１０４に増加しており、１次Ｌだけですでに前回までの全試合を上回る７２試合が行われた。今大会は時差の関係で日本時間の深夜から早朝にかけての試合が多く、ネットには寝不足を訴える声も少なくない。

日本の決勝トーナメント（Ｔ）１回戦・ブラジル戦も２９日深夜２時キックオフ。サッカーファンの睡眠不足も懸念される中、Ｘには「ワールドカップは面白くて…嬉しい寝不足」「毎日、ナチュラル寝不足…」「こっからが本番！寝不足は続くよ！笑」「さらなる寝不足確定！」「今大会のワールドカップ面白すぎて寝不足が止まらない」「寝不足だけど、これがたのしいんだよな」などの声があふれていた。

さらに「寝落ちも変な時間に目が覚めたのも全部ワールドカップのせいや」「飲水タイムで毎回寝落ち」「チラ見してそのまま寝落ちしてた」など試合途中に“脱落”した声も。また「ワールドカップ観てると時間とける…遅刻しそう」「ワールドカップ見るから遅刻するサッカー少年が多数出現」「朝ワールドカップ観てたら遅刻しかけたのはここだけの話」「学校でサッカー好きな人多いから、４０人中１２人遅刻笑笑」「アディショナルタイム長すぎて遅刻確定」など影響を嘆く声もあった。

決勝Ｔは日本時間２９日から始まり、試合は残り３２試合。森保ジャパンとともにサポーターの戦いも続いている。