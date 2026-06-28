◆ファーム・リーグ 阪神―巨人（２８日・ＳＧＬ）

巨人のリチャード内野手が初回に適時打を放って巨人が先制。さらにフリアン・ティマ外野手にも適時打が飛び出し、初回に２点を挙げた。

初回、先頭・佐々木が阪神の先発・桐敷から左前安打を放って出塁。２番・皆川は空振り三振に倒れたが、続く３番・石塚の打席で佐々木が二盗に成功。石塚は四球を選び１死一、二塁。ここで４番・リチャードが中前適時打を放って先制した。

なお１死一、二塁の場面ではティマが左前打を放ち、二塁走者の石塚は一気に生還。追加点を奪った。

リチャードは、この日は「４番・三塁」で先発出場。前日２７日の同戦では３回に阪神の先発・伊原の高め直球を完璧に捉え左中間へのソロを放っていた。

リチャードはオープン戦で左手小指に死球を受けて骨折。リハビリを経て１２日の西武戦から１軍に合流し、復帰戦となった１３日の西武戦では第１打席のファーストスイングで決勝の１号ソロを放つ勝負強さを見せていたが、わずか３試合、８打数１安打１打点。２１日から２軍へ再合流していた。