コロンビア、ポルトガル、DRコンゴ、ウズベキスタンの順になった

北中米ワールドカップ（W杯）でグループステージが終了した。

グループKではポルトガルなどを抑えてのコロンビア首位通過に、ファンからは「何というチーム」と反響を呼んでいる。

グループKはコロンビアが勝ち点7で1位、ポルトガルが同5で2位、DRコンゴが同4で3位となり、それぞれノックアウトステージ進出を決めた。ウズベキスタンは勝ち点0で4位に終わった。首位攻防となった最終戦のコロンビア対ポルトガルは0-0のドロー。コロンビアが24本のシュートを放つ激しい試合となった。

3位通過のDRコンゴはアフリカ勢として健闘し、W杯史上初の複数アフリカチームがグループ突破を果たす歴史的な結果となった。ノックアウトステージでは、コロンビアがガーナと、ポルトガルはクロアチアと対戦することが決まっている。

激戦のグループK決着とコロンビアの躍進に対し、SNS上では「よくやった、コロンビア」「コロンビア、私のワールドカップダークホース、何というチーム」「最も競り合いの激しいグループ」「コロンビアがこの大会で恐れられる存在だ」「メッシ対ロナウドは決勝でしか実現しませんね」と、さまざまな反応が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）