日本ラグビー協会は28日、東京都内で評議員会と臨時理事会を開いて役員改選を行い、土田雅人会長（63）の続投、岩渕健輔前専務理事（50）の退任と、山神孝志氏（59）の専務理事就任などが決まった。

スポーツ庁が策定したガバナンスコードが定める理事の在任期間10年を超え、会長3期目となる土田会長は会見に臨み、「今回の任期で最大の挑戦は2つある。一つはW杯の再誘致。2つめの大事なテーマは日本協会の改革」と話し、35年のW杯再招致と、昨年度は8億5000万円の赤字決算となった財務改革を掲げた。

今後は土田会長はCEOも兼務し、スピード感を持って協会改革に取り組むという。ガバナンスコードの定めを超えて会長を続けることに関しては、付則にある「当該理事がIFの役員である場合」「特別な事情があるとの評価に基づき理事として専任された場合」の条件を持ち出し、「特に（W杯）招致のところが特別な理由。残る理由は多くある」とかわした。

国際統括団体ワールドラグビー（WR）理事でもあり、海外との太いパイプを持つ岩渕氏は、19年から務めていた専務理事とともに、理事からも退任する。

W杯の再招致では実務の最前線に立ってきただけに、来年11月の正式決定までの選定プロセスには、今後も会長補佐などの役職で契約を結び、引き続き任務にあたってもらう考え。同会長は「理事を続けないと、この仕事ができないかを議論し、こういう形になった」と話した。

このほか、香川あかね（52）の副会長就任、三洋電機元監督の宮本勝文氏（60）、16年リオデジャネイロ五輪女子7人制代表の横尾千里氏（34）の理事就任が決まった。横尾氏の34歳での同協会理事就任は、史上最年少記録となった。