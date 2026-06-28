東都大学野球の春季リーグ戦個人タイトル表彰式が27日、都内で行われた。

最優秀投手と投手部門のベストナイン“2冠”に輝いた青学大・鈴木泰成投手（4年）は「初めての受賞なのでうれしい。2つも獲れるとは思わなかった」と切り出したが「自分の勝率が悪く、チームが優勝できなかったことが悔しい」と本音を明かした。

世代No.1投手だから、今春の7試合4勝2敗、防御率1・87の数字が許せなかったのだろう。「勝率だったり防御率だったり、もっといい数字は出せたのかな。誰もが求めると完璧な投球をしたいと思います」。

勝負の秋を前に、まず侍ジャパン大学日本代表のエースとして「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」（7月、台湾）で米国など世界の強豪相手に腕を振る。「チームを引っ張る気持ちで、積極的に自分らしい攻めの投球をしたい」と未知の敵相手にイメージはできている。

打倒・国学院を合言葉に臨む秋は個人タイトル総なめを目論む。最高殊勲選手＆最優秀投手＆ベトナインの「3冠」だ。「まずはチームの優勝。3冠を狙うというより自分の勝率を上げれば、近づいていくんじゃないですか」と意気込んでいた。