強敵・ブラジル撃破へ準備万全 板倉滉「全員が倒す気でいる」 鎌田大地「日本サッカーが繋げてきたものを証明できる大チャンス」
FIFAワールドカップ2026、決勝トーナメント1回戦でサッカー王国ブラジルと対戦する森保ジャパンが、決戦の地ヒューストンに到着。
選手たちは“王国撃破”へ燃えています。
ベースキャンプ地、アメリカ・ナッシュビルでの最後の調整に臨んだ日本。
約3週間過ごした拠点での練習を打ち上げました。
強敵ブラジル撃破へ、準備万全です。
キャプテン・板倉滉選手（29）：
ベスト32でブラジル（と対戦）。そんなうれしいことはない。全員が倒す気でいます。
鎌田大地選手（29）：
日本サッカーが“つなげてきたもの”を証明できる大きなチャンス。
上田綺世選手（27）：
そういう相手に勝っていかないと優勝はできない。
中村敬斗選手（25）：
小さい頃からみんなが夢に描いていた所でブラジルとやれる。みんなワクワクしているし、僕個人もすごくワクワクしています。
長友佑都選手（39）：
過去イチだと思うくらいチームが団結している。勝ちます！見ていてください！
そして日本時間の28日朝、決戦の地・ヒューストンに到着した森保ジャパン。
選手たちは引き締まった表情でファンの声援に応えていました。