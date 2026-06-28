強敵・ブラジル撃破へ準備万全　板倉滉「全員が倒す気でいる」　鎌田大地「日本サッカーが繋げてきたものを証明できる大チャンス」

FIFAワールドカップ2026、決勝トーナメント1回戦でサッカー王国ブラジルと対戦する森保ジャパンが、決戦の地ヒューストンに到着。

選手たちは“王国撃破”へ燃えています。

ベースキャンプ地、アメリカ・ナッシュビルでの最後の調整に臨んだ日本。

約3週間過ごした拠点での練習を打ち上げました。

強敵ブラジル撃破へ、準備万全です。

キャプテン・板倉滉選手（29）：

ベスト32でブラジル（と対戦）。そんなうれしいことはない。全員が倒す気でいます。

鎌田大地選手（29）：

日本サッカーが“つなげてきたもの”を証明できる大きなチャンス。

上田綺世選手（27）：

そういう相手に勝っていかないと優勝はできない。

中村敬斗選手（25）：

小さい頃からみんなが夢に描いていた所でブラジルとやれる。みんなワクワクしているし、僕個人もすごくワクワクしています。

長友佑都選手（39）：

過去イチだと思うくらいチームが団結している。勝ちます！見ていてください！

そして日本時間の28日朝、決戦の地・ヒューストンに到着した森保ジャパン。

選手たちは引き締まった表情でファンの声援に応えていました。