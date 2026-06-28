300円でうれしい！ 2026年6月発売「エスターバニー アクリルチャーム」全7種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、アイピーフォーの「エスターバニー アクリルチャーム」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
アイピーフォーから2026年6月に発売される「エスターバニー アクリルチャーム」（税込300円）。全7種のラインアップとなっています。
エスターバニー アクリルチャーム
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全7種
・リボンバニーA
・リボンバニーB
・リボンバニーC
・ラベンダーバニーA
・ラベンダーバニーB
・クリームバニーA
・クリームバニーB※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「エスターバニー アクリルチャーム」が見逃せない！
アイピーフォーから2026年6月に発売される「エスターバニー アクリルチャーム」（税込300円）。全7種のラインアップとなっています。
いろんなスタイルを楽しめる可愛いアクリルチャーム本アイテムは、大人気キャラクターであるエスターバニーのさまざまなスタイルが楽しめる、とってもキュートなアクリルチャームです。ポーズやコーディネートが異なるバリエーション豊かなデザインとなっており、ファンならずとも集めたくなる魅力が詰まっています。サイズは約55mmとなっており、様々な持ち物につけて楽しむことができます。お気に入りのバッグや小物に付けて、いつでも可愛いエスターバニーと一緒にお出かけを楽しみましょう。
詳細情報▼商品名
エスターバニー アクリルチャーム
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全7種
・リボンバニーA
・リボンバニーB
・リボンバニーC
・ラベンダーバニーA
・ラベンダーバニーB
・クリームバニーA
・クリームバニーB※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)