2026年6月29日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
手仕事をすると心が安定しそう。パズルや手芸がおすすめ。
余計なひと言で墓穴を掘る予感……。口は必要以上に慎んで。
苦手なことに直面しそう。親友に相談すれば解決策あり。
気分が沈みがち。気の合う仲間との食事で気分一新して。
ジョークに注意。ふざけたつもりが反感を買う暗示あり。
難しい目標は持たないこと。自分なりのやりかたでOK。
友人には誠心誠意の対応を。友情が一気に盛り上がる運。
インターネットに思わぬ収穫あり。ネットサーフィンに勤しんでみて。
友人との交流が楽しい日。食事会を企画するのはおすすめ。
積極的になれる暗示。人を助けると感謝されていい気分に。
派手なアクションに幸運が。喜怒哀楽もオーバーに表現して。
新しい挑戦が幸運のカギ。気になるスポーツや趣味にトライ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
手仕事をすると心が安定しそう。パズルや手芸がおすすめ。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
余計なひと言で墓穴を掘る予感……。口は必要以上に慎んで。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
苦手なことに直面しそう。親友に相談すれば解決策あり。
9位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
気分が沈みがち。気の合う仲間との食事で気分一新して。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ジョークに注意。ふざけたつもりが反感を買う暗示あり。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
難しい目標は持たないこと。自分なりのやりかたでOK。
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
友人には誠心誠意の対応を。友情が一気に盛り上がる運。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
インターネットに思わぬ収穫あり。ネットサーフィンに勤しんでみて。
4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
友人との交流が楽しい日。食事会を企画するのはおすすめ。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
積極的になれる暗示。人を助けると感謝されていい気分に。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
派手なアクションに幸運が。喜怒哀楽もオーバーに表現して。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
新しい挑戦が幸運のカギ。気になるスポーツや趣味にトライ！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)