◇インターリーグ ナショナルズ4―3オリオールズ（2026年6月27日 ボルティモア）

ナショナルズの先発フォスター・グリフィン投手（30）が、7回112球を投げて3安打1失点（自責0）、自己最多タイの9奪三振の好投。

リリーフ陣が同点に追い付かれて自身の9勝目はならなかったが、チームの延長戦での勝利に貢献した。

初回は2四球を与えるもアウト3つは全て三振。2回に1点を失ったが、3回は3者連続三振と安定した投球を続けた。

グリフィンは23〜25年に巨人でプレー。計18勝を挙げた。今季ナショナルズと契約。ロイヤルズ時代の20年以来となるメジャーでの白星を挙げると、あれよあれよと好投を続けている。

球団公式サイトによると、ナ軍の先発投手で5試合連続で1失点以下に抑えるのは22年のサンチェス以来。

「グリフィンがマウンドに上がるたびに、その姿勢を高く評価しています」とブレーク・ブテラ監督。

「我々は皆、フォスターを全面的に信頼しています。彼はチームのために全力で投げ抜き、毎回マウンド上で持てる力の全てを出し切ってくれる。その姿勢はチームに大きな影響を与えます。彼が100球を超えてもなお、試合を降りずに投げ続けようとするその意志の強さは、何よりも雄弁に彼の姿勢を物語っています」と高く評価している。

左腕は今季ここまで17試合に登板して8勝2敗。防御率2・93は堂々のリーグ9位に付けている。