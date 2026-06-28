◇関西大学ラグビー春季トーナメント1、2位決定戦 京産大28―24天理大（2026年6月28日 奈良・天理親里競技場）

1、2位決定戦が行われ、京産大が28―24で天理大を下し、2年ぶり6度目の優勝を果たした。

前半14分にFL石橋チューカ主将（4年＝報徳学園）が巧みに抜けだし、左中間に先制トライ。さらに1トライを追加して14―0とリードを広げる。

だが、同22分にケニア出身の天理大LOアンディー・オモロー（1年＝チャバカリ高）に反撃のトライを許すと、ここから前半36分まで4連続トライを献上。14―24で折り返した。

後半に入って主導権を握り、17分にWTBナブラギ・エロニ（4年＝大分東明）がトライを挙げると、ここから敵陣で攻め続ける。迎えた32分、相手の反則から素早く仕掛けたSH村田大和（4年＝報徳学園）がインゴールに飛び込んで逆転のトライ。試合をひっくり返し、28―24で激闘を制した。

2季連続で関西制覇を逃し、1年時から出場を続けてきた石橋が主将に就任した今季。持ち味のセットプレーと前に出るディフェンスを中心にここまで鍛え上げてきた。元日本代表の広瀬佳司監督は「3月から始めた集大成で、積み上げてきたものを出そうと思っていた。後半、自分たちのやってきたことを発揮してくれた。素晴らしいゲームをしてくれた」と選手を称えた。

攻守で存在感を示した石橋主将も「とてもうれしく思うし、秋に向けて自信にもつながった」と充実の表情。一方で「ここで終わりじゃない。自分たちが目指しているのは日本一なので」と続け、悲願の大学王者へと目を向けた。