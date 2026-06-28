サッカー・JリーグJ1の広島は28日、元日本代表FW浅野拓磨選手が完全移籍で加入すると発表しました。

31歳の浅野選手は広島でキャリアをスタートすると、2016年からVfBシュトゥットガルト(ドイツ)、FKパルチザン・ベオグラード(セルビア)、RCDマジョルカ(スペイン)など海外リーグで活躍。今回は10年ぶりのJリーグ&広島復帰となります。

日本代表としても年代別カテゴリーを経験し、2015年からはA代表に招集。前回の2022FIFAワールドカップカタール大会・初戦のドイツ戦では後半38分に決勝ゴールを決め、劇的勝利に大きく貢献しました。A代表通算53試合出場9得点の成績を残しています。

浅野選手はクラブを通じコメント。「10年ぶりにサンフレッチェ広島に復帰することになりました。家族やこれまで支えて下さった全ての方々、そしてサンフレッチェ広島に関わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れずに、リーグ制覇、アジア制覇を目指して全力でプレーします。エディオンピースウイング広島で皆さんにお会いできることを楽しみにしています」と意気込んでいます。