「人違いでは？」自立に向けた計画が潰えた矢先。令嬢は国王の再婚相手に選ばれて!?／双子王子の継母になりまして
『双子王子の継母になりまして〜嫌われ悪女ですが、そんなことより義息子たちが可愛すぎて困ります〜』（青井はな：作画、糸加：原作、月戸：キャラクター原案）第3回【全21回】
【漫画】『双子王子の継母になりまして〜嫌われ悪女ですが、そんなことより義息子たちが可愛すぎて困ります〜』を第1回から読む
人の髪色によって魔法の系統が決まるとある王国。伯爵令嬢のジュリアは悪人に多いとされる黒髪に生まれ、人々に“悪魔”と呼ばれ忌み嫌われていた。亡き母との約束を守り、人並み以上の魔力と特殊能力を隠してひっそり生きてきたジュリアだったが…そんな彼女が20歳の時、突如国王の再婚相手に選ばれ、子息である双子王子の継母になるよう告げられる。戸惑うジュリアだったが、対面した国王は黒髪の彼女に理解を示す人格者。双子王子も天使のように可愛く、自分と似た境遇を持つ彼らにジュリアは心掴まれてしまい――!? 王妃兼継母の令嬢が義息子のために奔走する子育てファンタジー『双子王子の継母になりまして〜嫌われ悪女ですが、そんなことより義息子たちが可愛すぎて困ります〜』を、ご好評につき再連載！ 紙コミックス3巻の発売を記念し、最新巻の一部を追加してお届けします。
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人の髪色によって魔法の系統が決まるとある王国。伯爵令嬢のジュリアは悪人に多いとされる黒髪に生まれ、人々に“悪魔”と呼ばれ忌み嫌われていた。亡き母との約束を守り、人並み以上の魔力と特殊能力を隠してひっそり生きてきたジュリアだったが…そんな彼女が20歳の時、突如国王の再婚相手に選ばれ、子息である双子王子の継母になるよう告げられる。戸惑うジュリアだったが、対面した国王は黒髪の彼女に理解を示す人格者。双子王子も天使のように可愛く、自分と似た境遇を持つ彼らにジュリアは心掴まれてしまい――!? 王妃兼継母の令嬢が義息子のために奔走する子育てファンタジー『双子王子の継母になりまして〜嫌われ悪女ですが、そんなことより義息子たちが可愛すぎて困ります〜』を、ご好評につき再連載！ 紙コミックス3巻の発売を記念し、最新巻の一部を追加してお届けします。