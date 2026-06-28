ボートレース住之江の「ヴィーナスシリーズ第７戦 大阪スポーツ賞第３７回アクアクイーンカップ」は開催５日目の２８日、西橋奈未（２９＝福井）のトークショーが行われた。

人気女子レーサーの登場とあって、イベントが行われた中央ホールは大盛況。冒頭で５月のまるがめＧ供屮譽妊ースオールスター」を制したことを報告すると、大きな拍手が巻き起こった。

今年の１１月でちょうどデビュー１０周年となることに話題が及ぶと「デビューしたころにはＡ１級になって、Ｇ機■咤任暴个燭蠅垢襪海箸倭杼もできなかった。オールスターにも選んでもらえたり、こういうトークショーに呼んでもらえるような選手になれるとは思わなかったです」と振り返った。

最後の質問コーナーでは「彼氏はいるのか？」というド直球の質問を浴びるが、「いつもみんなに聞かれる質問ナンバーワンです。でも、本当にいないんです。募集中です」と笑顔。続けてＭＣに「好きなタイプは？」と聞かれると、「私を溺愛してくれる人が好きです。そんな人に会いたいです」とキッパリ。この意外？な西橋の告白には大きな歓声が起き、この日一番の盛り上がりを見せた。