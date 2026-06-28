Juice＝Juiceメンバー、ファン熱望のオフショル姿で美デコルテ輝く「圧倒的な透明感」「妖精みたい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/28】ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice＝Juiceの井上玲音が6月27日、自身のInstagramを更新。ファンからリクエストのあったというオフショルダートップス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳ハロプロ美女「デコルテの美しさが国宝級」素肌輝くオフショル姿
井上は「盛りだくさん会 ありがとう」「沢山の方が見たいって 言ってくれてたトップスで。素敵な言葉たちが飛び交っていて 優しい1日になったよ〜」と、イベントに参加してくれたファンに感謝をつづり、オフショットを複数枚投稿。胸元にフリルやギャザーが入った透け感のある白いオフショルダーのトップスにデニムを合わせ、美しいデコルテが際立っている。
また「この後はTBSラジオ『TALKABOUT』に たこと2人で出演します！22：00から生放送 お聞き逃しなく」と、メンバーの工藤由愛と出演する番組について記している。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な透明感」「まるで妖精みたい」「横顔も髪のツヤも肩のラインも美しすぎる」「デコルテの美しさが国宝級」「スタイル良すぎる」「ファンのリクエストに応えてくれる優しさに感動」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳ハロプロ美女「デコルテの美しさが国宝級」素肌輝くオフショル姿
◆井上玲音、美デコルテ際立つオフショル姿公開
井上は「盛りだくさん会 ありがとう」「沢山の方が見たいって 言ってくれてたトップスで。素敵な言葉たちが飛び交っていて 優しい1日になったよ〜」と、イベントに参加してくれたファンに感謝をつづり、オフショットを複数枚投稿。胸元にフリルやギャザーが入った透け感のある白いオフショルダーのトップスにデニムを合わせ、美しいデコルテが際立っている。
◆井上玲音の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的な透明感」「まるで妖精みたい」「横顔も髪のツヤも肩のラインも美しすぎる」「デコルテの美しさが国宝級」「スタイル良すぎる」「ファンのリクエストに応えてくれる優しさに感動」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】