元チーム・ヴィーナスで現在はフリーアナウンサーとして活躍する中川絵美里が、初めてのＷ杯現地観戦について振り返った。

２８日までに自身のインスタグラムを更新し、「ここまで積み上げたものを遺憾なく発揮して、全員が同じ方向を向きながら、最後まで走り続ける。日本の戦い、その強さ、結束力を改めて目の当たりにしました。無敗でグループステージ突破！」と書き出すと、代表ユニ姿で女優・影山優佳との２ショットなど多数のオフショットをアップ。

「仕事で携わるのは３大会目ですが、初めての現地でのワールドカップでした！！あの空間を体験して、幼少期の記憶、今までの日々や出来事、色んなことが一気に蘇って、終始想いが溢（あふ）れました（放送中にも関わらず失礼しました）どんどん大きくなって会場全体を包み込む日本サポーターのコールも本当にすごかった。誇りです。最高の祭り！目に映るもの全てが、輝いていました。」と、初めてのＷ杯現地観戦について振り返り、「すでに胸がいっぱいですが、まだ約４０試合も楽しめます！！！ここからは引き続き東京のスタジオから、日本戦全試合を含めたＤＡＺＮパーティーライブを決勝まで連日お届けします」と記して投稿を締めた。

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