ウイング「シンクロブラトップ」が夏に人気！快適さと美シルエットを叶える注目シリーズ

暑い季節になると気になるのが、ブラトップのムレやベタつき。そんな夏特有のお悩みに応えてくれるのが、ウイングの人気シリーズ「シンクロブラトップ」です。累計出荷枚数200万枚を突破した話題のアイテムは、ラクな着けごこちと美しいバストシルエットを両立。さらに夏向け機能を強化したラインアップも展開されており、快適におしゃれを楽しみたい女性たちから注目を集めています♪

夏のブラトップに求められる機能とは？

ワコールが実施したアンケートによると、ブラトップ選びで重視されるポイントは「つけごこちのよさ」と「素材」。特に夏は約4割の女性が素材を重視しており、吸汗速乾性や通気性への関心が高まっています。

また、「カップがムレる」「べたつく」「ニオイが気になる」といった不満も多く、暑い季節を快適に過ごせる機能性が求められていることがわかりました。

そんなニーズに応えるのが、ウイングのシンクロブラトップシリーズ。アンダーゴムをなくした設計でしめつけ感を軽減しながら、ズレ上がりにくく、きれいなバストラインを演出してくれます。

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シンクロブラトップの魅力をチェック

シンクロブラトップ最大の特長は、「ラクなのにきれい」を叶える設計です。

バスト部分はアンダーゴムレス仕様で、長時間着けても快適な着用感。さらに左右一体型の成型カップが自然で美しいバストシルエットを作り出します。

背中部分はフリーカッティング仕様を採用しており、段差が出にくくすっきりとした後ろ姿に。薄着になる季節にも頼れる存在です。

2019年の発売以来、多くの女性に支持され続けている理由は、この快適性と美しさのバランスにあります。

夏におすすめの2タイプを紹介

シンクロブラトップ（吸汗速乾タイプ）



価格：2,970円（税込）

汗ばむ季節にうれしい吸汗速乾素材を採用。さらに裏打ち部分には通気性のよいメッシュ素材と接触冷感機能を備え、背中までさらっと快適に過ごせます。

汗をかきやすい真夏のデイリーインナーとして活躍してくれる一枚です。

サイズ：S／M／L／LL／3L／4L（カラー：BE／BL／CB／IV／PI）

シンクロブラトップ（クールメッシュタイプ）



価格：3,410円（税込）

より涼しさを重視したい方にはクールメッシュタイプがおすすめ。身生地と汗取り部分には吸汗速乾・通気性・接触冷感・抗菌防臭性を備えた薄手メッシュ素材を使用しています。

さらにパンチング加工を施した成型カップにより通気性を向上。脇汗対策ができる汗取り付き仕様も魅力です。暑さが厳しい日でも快適な着ごこちをサポートしてくれます。

サイズ：M／L／LL（カラー：BL／CR／GY）

夏のおしゃれを快適に楽しもう

暑い季節のインナー選びは、快適さとシルエットの美しさを両立できるかが重要なポイントです。

ウイングのシンクロブラトップは、アンダーゴムのないラクな着用感と、下着メーカーならではの美しいバストメイクを実現。

吸汗速乾タイプとクールメッシュタイプの2種類から、自分のライフスタイルに合わせて選べるのも魅力です。夏を少しでも快適に過ごしたい方は、ぜひチェックしてみてください♡