お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（41）が27日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。ピン芸人としての“生き残り論”について語った。

この日は26年の「R−1」王者・今井らいぱち、ファイナリストのルシファー吉岡、元「トンツカタン」のお抹茶がゲストで登場。22年の「R−1」で優勝を経験したしんいちは「優勝したときはペットとかクイズ番組とか朝の情報番組出たいって言ってたんですけど…でも汚い仕事をやる方が向いてるなと思って。もっとしんどいことやらなダメなんですよ」と力説した。

「こいつチャンピオンで、こいつもチャンピオンなんです」とひな壇前列に座る25年チャンピオン・友田オレ、18年チャンピオン・濱田祐太郎を指摘。「僕、1番売れてると思うんですけど、僕後ろって…なんでこんな2人が前列に座って。大きい声もっと出していかなアカンのに」と切実に訴えた。

前列に座る濱田、友田、紺野ぶるま、住吉について「この4人ももっと過酷ロケ行って欲しい！実際4人勢い止まってるじゃないですか？」とぶっちゃけ。「バンジージャンプとかも行った？僕、ラジオで飛びました」と明かして笑いを誘っていた。

MCの明石家さんまからは「お前らだけでいいねんそれは」となだめられていた。