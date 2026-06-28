命をかけて日本の外交問題を解決したとされる備前岡山藩の武士の功績を伝える演劇の稽古が倉敷市で行われました。

【写真を見る】切腹することで外交問題を解決した備前岡山藩の武士「瀧善三郎」の舞台「ラストサムライ」 倉敷公演に向け稽古【岡山】

「兵隊の隊列を横切るなど無礼にあたるであろう」

ライフパーク倉敷で行われたのは、劇団歴史新大陸の演劇「ラストサムライ」の稽古です。

昨年、岡山で公演

去年（2025年）2月に岡山市で上演され好評だったことから、倉敷市で再演されることになりました。物語は備前岡山藩の武士瀧善三郎（たき・ぜんざぶろう）が、岡山藩と外国兵が衝突した事件の責任をとり、切腹することで外交問題を解決したとされるもので、その功績を讃えようと上演されます。

（劇団歴史新大陸 後藤勝徳代表）「平和な日本を後世に残してくれた人の物語になりますので、その偉業をですね、ぜひ皆様に知ってほしいという思いで一丸となってがんばっております」

「ラストサムライ瀧善三郎のBUSHIDO」は７月19日と20日に倉敷市芸文館で上演されます。