ExWHYZが、8月12日に開催する最後の2マンライブに、PEDROを迎えることを発表した。

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PEDROのアユニ・Dは、2023年4月1日のエイプリルフール企画としてExWHYZに加入。ニューアルバム『xANADU』のレコーディング全曲参加、同日に開催された『ExWHYZ TOUR 2023 xANADU』にもExWHYZメンバーとしてニューアルバム全曲をパフォーマンス披露した後、即日脱退した“元メンバー”だ。

ライブの開催にあたり、ExWHYZのmayuは「ExWHYZのラストツーマン、同じ時を過ごせることがとっても嬉しいです。来てくれたみんなとめちゃくちゃ良い日にしたいです！！！！」とコメントしている。

・ExWHYZ mayu コメント

PEDROさんとツーマンが決まりました！アユニちゃんとは、エイプリルフールの1日だけExWHYZに加入してもらってExWHYZの2ndアルバムの曲を一緒にステージで披露する機会をいただいてから、とっても仲が深まりました。大好きな友達！そしてなにより、尊敬しているミュージシャン！ExWHYZのラストツーマン、同じ時を過ごせることがとっても嬉しいです。来てくれたみんなとめちゃくちゃ良い日にしたいです！！！！

・PEDRO アユニ・D コメント

私が想像できないくらい喜びや葛藤を味わってきたExWHYZとExWHYZのファンの皆さんを精一杯楽しませます。短い間でしたが苦楽を共にさせてもらった元メンバーの名にかけて、魂込めてライブします。よろしくお願いします！

（文＝リアルサウンド編集部）