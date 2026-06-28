FWも『GTS』シリーズが初週トップ2独占も、価格高騰に「ドライバーほどの本数は売れていない」現状も #週間ギアランキング
売り上げランキングのドライバー部門で1、2位を独占した『GTS』。フェアウェイウッドでも1位が『GTS2』、2位が『GTS3』という結果だった。約1年半も1位を独占したピンの『G440 MAX』が今週は3位にランクダウンしている。フェアウェイウッドの販売状況についてPGAツアースーパーストア仙台泉中央店の久保田慎也さんに話を聞いた。
【ランキング】『GTS』発売でランキングが大きく変動 ピンや『ミニスピナー』は何位に？
「もちろん『GTS』のフェアウェイウッドも人気はありますが、ドライバーほどの本数は売れていません。やはりゴルフクラブの価格帯が上がってきたので、まずはドライバーを購入してから、フェアウェイウッドを検討するお客さんが多いです。発売直後の状況としては、様子見をしているゴルファーが多いです」フェアウェイウッドも試打をした人からの評価は高い。「今年の『GTS』は前作よりも寛容性が高くなったことで振りやすくなった、打球が上がりやすくなったという声は多いですし、打感や打球音はタイトリストらしいと評価するお客さんもいます。当店では『GTS3』がよく売れています」物価高の影響はゴルフ用品市場にも広がっており、『GTS』シリーズのドライバーは11万5500円、フェアウェイウッドは6万9300円。かつてはドライバーとフェアウェイウッドを同時に購入するケースも多かったが、最近はドライバーを購入し、その後にフェアウェイウッドを検討するゴルファーが増えているようだ。（FWランキング）1位 タイトリスト GTS22位 タイトリスト GTS33位 ピン G440 MAX※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新アイアンのモデルが多過ぎてどれを選べばいいか分からない？ そんな人は関連記事「最新アイアン35モデルを徹底評価 男女プロでスピン量や飛距離はどう変わる？」を読めば、その秘密が分かります。
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