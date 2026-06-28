＜速報＞最終組が第3Rスタート 阿部未悠と“キューティフル”バーディ発進
＜EARTH MONDAMIN CUP 4日目◇28日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞悪天候により3日目の競技が中止となった総額4億円大会。順延となっていた第2ラウンドがすでに終了し、続けて第3ラウンドが行われている。
【写真】イ・ボミの後継者 パク・ヒョンギョンはこんな選手
トータル6アンダー・首位タイの阿部未悠と“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）、1打差3位タイのルーキー・倉林紅が最終組で午後5時にティオフ。阿部とヒョンギョンがバーディ、倉林はパーで滑り出した。菅沼菜々は首位と2打差の3位。3打差5位タイには小祝さくら、菅楓華、稲垣那奈子、テレサ・ルー（台湾）が続いている。連覇を狙う昨季の年間女王・佐久間朱莉は、トータル6オーバー・71位タイで前半をプレーしている。第3ラウンドの日没サスペンデッドは確実で、あす29日（月）の予備日を使用して72ホール完遂を目指している。優勝者にはツアー史上最高額の7200万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞第3ラウンドのリーダーボード
阿部未悠 プロフィール＆成績
【写真】普段とは違う…黒のシアードレスを着こなす阿部未悠
パク・ヒョンギョン プロフィール＆成績
渋野日向子ら出場 全米女子プロのリーダーボード
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