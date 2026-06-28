バーディで第3ラウンドを滑り出した阿部未悠（撮影：佐々木啓）

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＜EARTH MONDAMIN CUP　4日目◇28日◇カメリアヒルズCC（千葉県）◇6699ヤード・パー72＞悪天候により3日目の競技が中止となった総額4億円大会。順延となっていた第2ラウンドがすでに終了し、続けて第3ラウンドが行われている。

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トータル6アンダー・首位タイの阿部未悠と“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）、1打差3位タイのルーキー・倉林紅が最終組で午後5時にティオフ。阿部とヒョンギョンがバーディ、倉林はパーで滑り出した。菅沼菜々は首位と2打差の3位。3打差5位タイには小祝さくら、菅楓華、稲垣那奈子、テレサ・ルー（台湾）が続いている。連覇を狙う昨季の年間女王・佐久間朱莉は、トータル6オーバー・71位タイで前半をプレーしている。第3ラウンドの日没サスペンデッドは確実で、あす29日（月）の予備日を使用して72ホール完遂を目指している。優勝者にはツアー史上最高額の7200万円が贈られる。
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