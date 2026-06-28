６月２９日（月）の近畿地方は、晴れ間が戻るでしょう。ただ、にわか雨にはお気をつけください。

梅雨前線が南の海上に離れ、晴れ間の出る所が多く、強い日ざしが照り付けるでしょう。

ただ、午後を中心にわか雨の所がありそうです。空模様の変化にご注意ください。

紫外線は「非常に強い」所が多い見込みです。油断すると一気に日焼けしてしまうため、日焼け止めを塗るなど、忘れずに対策を行ってください。

朝の最低気温は１８～２３℃くらいの見込みです。日中の最高気温は２７～３０℃くらいの所が多いでしょう。

京都では３２℃の予想で、８日ぶりに真夏日になりそうです。日ざしが暑く感じられるでしょう。急な暑さで熱中症にならないようにお気をつけください。

３０日（火）も日ざしが届き、暑さが続くでしょう。７月が始まる１日（水）以降は梅雨空が戻り、くもりや雨の日が続きそうです。

週後半は雨脚の強まる所がありそうで、雨の降り方に注意が必要です。

この先の気温は平年並みか低い所が多い見込みです。湿度は高めの日が多く、ムシムシと感じられそうです。食中毒予防も忘れずに行ってください。