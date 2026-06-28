M!LK、“天井到達”目指し回転寿司で爆食・吉田仁人がカラオケ100点挑戦…“爆裂ミッション”に挑む【M!LKの爆裂ミッション】
【モデルプレス＝2026/06/28】TBSでは、7月7日よる10時から『M!LKの爆裂ミッション』を放送。5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが全国から募集した「M!LKにやってほしい・調べてほしい」爆裂ミッションに挑む。
【写真】M!LK、サプライズ発表された瞬間のリアルな表情
本番組は、全国の視聴者から募集した「M!LKにやってほしい・調べてほしい」という“爆裂ミッション”に、メンバーが全力で挑むバラエティ特番。スタジオには、ミッション見届け人として島崎和歌子、滝沢カレン、吉村崇（平成ノブシコブシ）が参加。ミッションに挑戦するメンバーの様子を見守る。
応募総数1300件以上の中から選ばれた記念すべき最初の“爆裂ミッション”は「回転寿司のお皿が天井まで積み上がってるのを見てみたい」。佐野勇斗、塩崎太智（※「崎」は正式には「たつさき」）、山中柔太朗、吉田仁人の4人が、前代未聞の天井到達を目指しひたすらにお寿司を食べていく。
成人男性が平均10〜12皿で満腹になると言われている中、挑戦したのは一般的な回転寿司チェーン店よりネタが大きいお寿司。そのことがメンバーに追い打ちをかける。果たして、天井までお寿司を食べてミッションクリアなるか。そして、いったい何皿食べればお皿は天井に届くのか。スタジオでは、スケジュールの都合で不参加となった曽野舜太があるひと言を放つ。
「カラオケで100点がでるところをリアルに見てみたい」というミッションでは、塩崎、曽野、山中がカラオケルームを回って“歌うまさん”を探すことに。90点以上をたたき出す“歌うまさん”に続々と出会うが、果たして100点を見ることができるのか。
そして、グループ屈指の歌唱力を誇る吉田は、自力で100点を出すまで歌い続けることに。「歌うたいのバラッド」（斉藤和義）や「HANABI」（Mr.Children）など自信のある楽曲を次々と歌っていくが、感情や表現力によって加算される「AIボーナス」というボーナスポイントに振り回される。そこで、より感情を乗せやすい歌唱曲に変更して100点を目指す。3時間で合計50曲以上を歌った吉田の奮闘から目が離せない。
「わらしべ長者を1か月して家を手に入れろ！」では、M!LKにかけて牛乳瓶からスタート。まずは、塩崎と吉田が東京・銀座で物々交換をお願いすると…初日から高額商品に。その後もメンバーで交代しながら交換を重ね、佐野が“ある俳優”のもとへ。果たして牛乳瓶から何に変わったのか。
M!LKの体当たり姿がたくさん見られる『M!LKの爆裂ミッション』は、7月7日（火）よる10時放送。七夕の夜、彼らが汗をかいて全力で挑む爆裂なミッションの全貌に注目だ。（modelpress編集部）
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◆M!LK、お寿司を爆食
本番組は、全国の視聴者から募集した「M!LKにやってほしい・調べてほしい」という“爆裂ミッション”に、メンバーが全力で挑むバラエティ特番。スタジオには、ミッション見届け人として島崎和歌子、滝沢カレン、吉村崇（平成ノブシコブシ）が参加。ミッションに挑戦するメンバーの様子を見守る。
成人男性が平均10〜12皿で満腹になると言われている中、挑戦したのは一般的な回転寿司チェーン店よりネタが大きいお寿司。そのことがメンバーに追い打ちをかける。果たして、天井までお寿司を食べてミッションクリアなるか。そして、いったい何皿食べればお皿は天井に届くのか。スタジオでは、スケジュールの都合で不参加となった曽野舜太があるひと言を放つ。
◆吉田仁人、カラオケ100点に挑む
「カラオケで100点がでるところをリアルに見てみたい」というミッションでは、塩崎、曽野、山中がカラオケルームを回って“歌うまさん”を探すことに。90点以上をたたき出す“歌うまさん”に続々と出会うが、果たして100点を見ることができるのか。
そして、グループ屈指の歌唱力を誇る吉田は、自力で100点を出すまで歌い続けることに。「歌うたいのバラッド」（斉藤和義）や「HANABI」（Mr.Children）など自信のある楽曲を次々と歌っていくが、感情や表現力によって加算される「AIボーナス」というボーナスポイントに振り回される。そこで、より感情を乗せやすい歌唱曲に変更して100点を目指す。3時間で合計50曲以上を歌った吉田の奮闘から目が離せない。
「わらしべ長者を1か月して家を手に入れろ！」では、M!LKにかけて牛乳瓶からスタート。まずは、塩崎と吉田が東京・銀座で物々交換をお願いすると…初日から高額商品に。その後もメンバーで交代しながら交換を重ね、佐野が“ある俳優”のもとへ。果たして牛乳瓶から何に変わったのか。
M!LKの体当たり姿がたくさん見られる『M!LKの爆裂ミッション』は、7月7日（火）よる10時放送。七夕の夜、彼らが汗をかいて全力で挑む爆裂なミッションの全貌に注目だ。（modelpress編集部）
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