生見愛瑠、美肩のぞくノースリーブショット公開「もぐもぐめるる可愛すぎ」「見惚れる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/28】女優でモデルの生見愛瑠が6月27日、自身のInstagramを更新。撮影の合間の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳美人モデル「スタイル抜群」二の腕スラリのノースリーブ姿
生見は「撮影合間にまねねと食べた日」とつづり、飲食店でのショットを複数枚公開。美しい肩のラインが際立つ黒のノースリーブトップスに、ブラウンのキャップ、ゴールドの華奢なネックレスを合わせた、夏のコーディネートを披露している。
さらに「ドンキーコングした日（私がドンキーまねねがディディー）」とコメントし、テレビゲーム「ドンキーコング」を、マネージャーと楽しそうにプレイする様子を動画で公開している。
この投稿に、ファンからは「綺麗な肩のラインに見惚れる」「もぐもぐめるる可愛すぎ」「まねねさんと仲の良さにほっこりした」「スタイル抜群」「夏コーデの参考になる」「撮影合間のリアルなオフ感が見れて嬉しい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳美人モデル「スタイル抜群」二の腕スラリのノースリーブ姿
◆生見愛瑠、ノースリトップス姿公開
生見は「撮影合間にまねねと食べた日」とつづり、飲食店でのショットを複数枚公開。美しい肩のラインが際立つ黒のノースリーブトップスに、ブラウンのキャップ、ゴールドの華奢なネックレスを合わせた、夏のコーディネートを披露している。
◆生見愛瑠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「綺麗な肩のラインに見惚れる」「もぐもぐめるる可愛すぎ」「まねねさんと仲の良さにほっこりした」「スタイル抜群」「夏コーデの参考になる」「撮影合間のリアルなオフ感が見れて嬉しい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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