◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（２８日・横浜）

ＤｅＮＡは３年目右腕の石田裕が“１１度目の正直”となる巨人戦初勝利を目指し、ハマスタのマウンドに立つ。過去１０戦（先発８）で０勝６敗。今季も３戦全敗だが、いずれもクオリティースタート（６回以上自責３以下）に成功しており、苦手意識とは無縁だ。

前日は巨人打線の印象に「どの選手が、どの打順に入ってもすごくいい。乗らせたらやっかいだと思うので、無駄なランナーを出さずに、どんどん僕優位で投げていければ」と話し、「対戦も何度もしているんで、対策もされていると思うけど、そこはしっかりキャッチャーと話し合いながら、試合をつくれればいいかなと思います」と意気込んでいた。

巨人の先発左腕・井上はＤｅＮＡ戦７連勝中。ハマスタでは過去無敗だ。天敵を攻略し、石田裕に勝ちをもたらしたい。

両チームのスタメンは以下の通り。

【巨人】

１（二）浦田

２（右）松本

３（遊）泉口

４（三）ダルベック

５（一）大城

６（捕）岸田

７（中）キャベッジ

８（左）浅野

９（投）井上

【ＤｅＮＡ】

１（左）勝又

２（二）牧

３（一）佐野

４（三）筒香

５（右）度会

６（捕）松尾

７（遊）宮下

８（中）三森

９（投）石田裕