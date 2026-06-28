【ＤｅＮＡ】石田裕太郎は“１１度目の正直”巨人戦初白星なるか ハマスタ過去無敗の“天敵”井上攻略あるのみ…巨人戦スタメン
◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（２８日・横浜）
ＤｅＮＡは３年目右腕の石田裕が“１１度目の正直”となる巨人戦初勝利を目指し、ハマスタのマウンドに立つ。過去１０戦（先発８）で０勝６敗。今季も３戦全敗だが、いずれもクオリティースタート（６回以上自責３以下）に成功しており、苦手意識とは無縁だ。
前日は巨人打線の印象に「どの選手が、どの打順に入ってもすごくいい。乗らせたらやっかいだと思うので、無駄なランナーを出さずに、どんどん僕優位で投げていければ」と話し、「対戦も何度もしているんで、対策もされていると思うけど、そこはしっかりキャッチャーと話し合いながら、試合をつくれればいいかなと思います」と意気込んでいた。
巨人の先発左腕・井上はＤｅＮＡ戦７連勝中。ハマスタでは過去無敗だ。天敵を攻略し、石田裕に勝ちをもたらしたい。
両チームのスタメンは以下の通り。
【巨人】
１（二）浦田
２（右）松本
３（遊）泉口
４（三）ダルベック
５（一）大城
６（捕）岸田
７（中）キャベッジ
８（左）浅野
９（投）井上
【ＤｅＮＡ】
１（左）勝又
２（二）牧
３（一）佐野
４（三）筒香
５（右）度会
６（捕）松尾
７（遊）宮下
８（中）三森
９（投）石田裕