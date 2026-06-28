DeNA先発の石田裕太郎（カメラ・宮崎　亮太）

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◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ＤｅＮＡ―巨人（２８日・横浜）

　ＤｅＮＡは３年目右腕の石田裕が“１１度目の正直”となる巨人戦初勝利を目指し、ハマスタのマウンドに立つ。過去１０戦（先発８）で０勝６敗。今季も３戦全敗だが、いずれもクオリティースタート（６回以上自責３以下）に成功しており、苦手意識とは無縁だ。

　前日は巨人打線の印象に「どの選手が、どの打順に入ってもすごくいい。乗らせたらやっかいだと思うので、無駄なランナーを出さずに、どんどん僕優位で投げていければ」と話し、「対戦も何度もしているんで、対策もされていると思うけど、そこはしっかりキャッチャーと話し合いながら、試合をつくれればいいかなと思います」と意気込んでいた。

　巨人の先発左腕・井上はＤｅＮＡ戦７連勝中。ハマスタでは過去無敗だ。天敵を攻略し、石田裕に勝ちをもたらしたい。

　両チームのスタメンは以下の通り。

　【巨人】

　１（二）浦田

　２（右）松本

　３（遊）泉口

　４（三）ダルベック

　５（一）大城

　６（捕）岸田

　７（中）キャベッジ

　８（左）浅野

　９（投）井上

　【ＤｅＮＡ】

　１（左）勝又

　２（二）牧

　３（一）佐野

　４（三）筒香

　５（右）度会

　６（捕）松尾

　７（遊）宮下

　８（中）三森

　９（投）石田裕