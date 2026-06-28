日本テレビの伊藤遼アナウンサーが、誕生日とともに声帯炎で２週間の静養をしていることを報告した。

４月から同局系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）の新アシスタントに就任し、同１日の放送で結婚を生報告し話題となった伊藤アナ。２７日に誕生日を迎え、２８日までに自身のインスタグラムを更新。「３２歳になりました」と記し、シャボン玉を楽しむリラックスしたショットをアップ。

同時に「３１歳最後の２週間は、風邪からの声帯炎で声が出なくなり、お休みをいただいておりました」と声帯炎を患ったことを伝え、「だいぶ重い症状だったみたいで、今もまだ完治していませんが、徐々に声も戻ってきていて、仕事復帰の目処も立ち、一安心です」と状況を報告。

１５日には北中米Ｗ杯のチュニジア・スウェーデン戦の実況を担当していた伊藤アナだが「声帯を休めるため、話すことは禁止、妻との会話もジェスチャーと筆談です。ちなみに今もほとんど誰とも話さず過ごしています。サイレントいっとんです。声を使う仕事をする身として、悔しく、不安な治療期間を過ごしています。一方で、商売道具の声の大切さと、喋ることが大好きな自分に気づけた時間にもなっています。あと、Ｗ杯ばっかり観ていた毎日でした（笑） 声出さずに応援するの本当に大変でした！ｗ 生まれ変わったつもりで声帯をこれまで以上に労って、３２歳も突っ走ってまいります！もっとうるさくなって帰って来ますので、引き続きよろしくお願いいたします」とつづった。

この投稿には「また伊藤くんの声が聞けるのを楽しみにしています」「ラウールと同じ誕生日なんですね 喉お大事になさってください」「早く回復してまた美声聞かせてね」「声、、辛いですね、でも！今は充電のとき！フル充電が完了したらまた、素敵な声でさまざまな情報を発信してください」「最近お見かけしないと思っていたらお休みされてたんですね しっかり治されて戻ってきてくださいね」などのコメントが寄せられた。