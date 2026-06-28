俳優の竹内涼真（３３）が６月２８日、ＪＲＡ年間プロモーションキャラクターとして函館競馬場に来場。函館記念の表彰式のプレゼンターを務め、最終レース終了後にはパドックで２５年Ｍ―１王者のたくろうとトークショーを行った。函館記念をファウストラーゼンで勝った小林美駒騎手も登場し、映像を見ながらレース回顧も行い、大盛り上がりとなった。

前日までサッカーＷ杯の取材でメキシコに滞在。超ハードスケジュールで函館競馬場に駆けつけた。パドックを埋め尽くすほどの大観衆が最終レースが終わるまで残り、大人気俳優が姿を現すと黄色い声援と割れんばかりの拍手が起こった。函館記念の感想を聞かれた竹内は「いいレースで盛り上がりましたね。素晴らしいレースでした」と振り返った。馬券も購入したが残念な結果に終わったという。「いっぱい買いましたが、全然ダメでした」と言いながら大量の外れ馬券を手に持ち、パドックのビジョンに映し出されると場内から笑いが起こった。

レース回顧では勝利ジョッキーの小林美駒騎手が登場。ファウストラーゼンの印象などを語った。竹内から勝利を確信した瞬間を問われ、「４コーナーで武豊騎手のケイアイセナが見えた瞬間に差し切れるんじゃないかと思いました」と答え、レース映像が映し出されると拍手が送られた。

再びたくろうとのトークに戻り、開催中のサッカーＷ杯の話題に。滞在していたメキシコの気候は過酷で、「街の気温計は４６度でした。もう二度と行きたくないです」と本音を明かした。日本時間３０日の午前２時に始まる決勝トーナメント１回戦のブラジル戦の話になると「皆さん見ますよね？勝たなければいけないんです。それだけです。お願いします、皆さん一緒に応援しましょう！」と“応援団長”として力強く呼びかけ。熱い男に呼応するように函館競馬場も、最高に盛り上がる一日となった。