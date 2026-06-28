【殿堂入り】いつでも冷凍庫にアイスがある生活が実現！材料3つの超簡単アイスクリームレシピ

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.126】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

夏の定番「アイスクリーム」を手作りしよう

これからの時期にあるとうれしいおやつといえば、なんといってもアイスクリーム。スーパーやコンビニでもさまざまなアイスクリームが売られていますが、最近の物価上昇で価格が上がっていたり、味が濃いものが多くて毎日食べるのはためらわれたりすることもありますよね。

そんな時はおうちで超簡単なアイスクリームを作って楽しみませんか？1700人以上が実際に作っておいしいとつくれぽを投稿した、人気のアイスクリームレシピをご紹介します。

つくれぽ1700件超の人気レシピ「超簡単☆アイスクリーム」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：卵白と生クリームを角が立つまで泡立てる



ポイント2：ゴムベラで切るように混ぜ合わせる



ふんわりとやわらかい食感を生み出すために、卵白と生クリームはしっかりと泡立てましょう。ハンドミキサーがあると簡単です。あらかじめ卵白や生クリームに砂糖を加えてから泡立てると、きめが細かく、早く泡立ちますよ。

卵白、卵黄、生クリームをそれぞれ泡立てたら、1つのボウルにまとめてゴムベラで切るように均一に混ぜましょう。生クリームを泡立てたボウルに、卵黄、卵白の順に入れて混ぜ合わせると、きれいに混ざり合うそうです。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「とても簡単なのに、お味が本格的！なめらかなアイスで本当においしかったです」「きめ細やかでおいしいアイスクリームが自宅で作れて感動しました」といった声がたくさん届いています。

抹茶やココアの粉を混ぜたり、カラースプレーでトッピングしたりと、さまざまなアレンジが加えられたつくれぽも投稿されています。

今年の夏は、大きな容器にたっぷりとアイスクリームを作って、いつでも冷凍庫にアイスがある生活をスタートしませんか？

（TEXT：菱路子）

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