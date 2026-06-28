２０日、メキシコ・モンテレイで行われた１次リーグＦ組のチュニジア戦後に勝利を祝う日本代表。（モンテレイ＝新華社記者／武巍）

【新華社マイアミ6月28日】サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会はグループステージ全日程が終了し、アジア勢は日本とオーストラリアが決勝トーナメント進出を決めて存在感を示した一方、イランや韓国は惜しくも敗退となった。

日本はスウェーデンと1-1で引き分け、グループF2位で決勝トーナメント進出を決めた。初戦ではオランダと2-2で引き分け、第2戦のチュニジア戦では4-0で快勝した。森保一監督の下、鎌田大地と上田綺世が攻撃の中心となり、守備では伊藤洋輝を中心とする最終ラインと鈴木彩艶がゴールを守り、安定した戦いを見せた。

２０日、メキシコ・モンテレイで行われた１次リーグＦ組のチュニジア戦で、ボールを競り合う日本の板倉滉（右）とチュニジアのセバスティアン・トゥネクティ。（モンテレイ＝新華社記者／武巍）

決勝トーナメント初戦で、日本はC組首位のブラジルと対戦する。39歳のベテラン、長友佑都は「相手が誰であろうと、われわれは勝つだけ。目標は優勝だ」と力強く語った。

また、1次リーグ2戦目のチュニジア戦後にはキャプテンの板倉滉が「われわれの目標は1次リーグ突破だけではない。W杯制覇を目指している。大会に向けた準備の当初から、この目標は非常に明確だった」と語っていた。

２１日、米ロサンゼルスで行われた１次リーグＧ組のベルギー戦で、ゴールを決めたものの無効とされたイランのメフディ・タレミ（右から２人目）。（ロサンゼルス＝新華社記者／白雪飛）

オーストラリアはトルコ戦で2-0の勝利を収めた後、米国戦では0-2と敗れたが、最終節のパラグアイ戦を0-0で終え、勝ち点4でグループD2位となり、決勝トーナメント進出を決めた。

イランは無敗で最終節を迎える健闘を見せたものの、決勝トーナメント進出には届かなかった。韓国も終盤まで3位通過の可能性を残していたが、最終的に敗退が確定した。サウジアラビアも最終節のカーボベルデ戦で勝てば進出の可能性を残していたが、引き分けに終わり、敗退となった。

２４日、メキシコ・モンテレイで行われた１次リーグＡ組の南アフリカ戦で、０−１で敗れた韓国の孫興慜（ソン・フンミン）。（モンテレイ＝新華社配信）