◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 12-3 広島(28日、マツダスタジアム)

終盤の打線の奮起もあり快勝を収めた阪神。試合後のヒーローインタビューには勝ち越し打を放った中野拓夢選手が登場しました。

この日、30歳の誕生日を迎えていた中野選手は「自分で自分の誕生日を祝いたかったので、よかったです」とニッコリ。続けて「ファンのみなさんが喜んでいる姿が一番うれしかったです」と語り、球場に集まったファンからも歓声があがりました。

ここまで好投を続けてきた先発・郄橋遥人投手でしたが、この日は6回3失点という成績。代打が送られて交代となった時点までは同点という展開でしたが、中野選手のタイムリーなどで10勝目が訪れました。中野選手は「月間MVP争いをしていたと思うので、なんとかそういうサポートをすることもできましたし。本当に遥人さんには助けられているんで、なんとか自分が助けようという気持ちで打席に入ったので、打ててよかったです」とコメント。感謝とともに自身の一打についても振り返りました。

さらに今後に向けても「毎年言ってますけど、本当にケガなく1年間戦う」と意気込み。続けて「今日という素晴らしい日にみなさんにたくさんお祝いしていただいたので、すごいいい一日になりました。ありがとうございます」とファンに感謝しました。