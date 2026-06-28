◇サッカーFIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

サッカーFIFAワールドカップに臨んだ韓国代表は、A組3位でグループステージ敗退となりました。

韓国はグループステージ初戦でチェコに2-1で勝利。幸先のいいスタートとなったものの、第2節メキシコ戦では、0-1で敗戦。日本時間25日の第3節では南アフリカに0-1で、痛恨の敗戦となりました。

史上最多48チームが参加した今大会。各組上位2位チームと各組3位チームの成績上位8チームがノックアウトステージ進出となる中、勝ち点3(得失点差-1)で組3位となった韓国は、他の組の結果次第となりました。

日々、3位チーム内の順位を落としていく中、グループステージ最終日の前日時点では、ギリギリ圏内の8番手に位置。

28日はJ、K、L組の結果次第で突破の可能性もありましたが、日本時間午前8時半からのK組コンゴ民主共和国がウズベキスタンに3-1で逆転勝利を飾ったことで、突破圏外の9番手に転落。最終的には10番手で終えました。

自チームの試合から、3日間待ったものの、吉報は届かず。韓国にとっては、2大会ぶりのグループステージ敗退です。

また同じくアジア勢から、イランも3位で突破の吉報を待ちましたが、3位チームの9番手。次点で泣きました。